Podcast Corinthians: Terrão pode fazer a diferença em provável jogo do título

O Corinthians enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h45, precisando de apenas uma vitória para garantir o título do Campeonato Brasileiro. Para garantir mais três pontos, o técnico Fábio Carille poderá apostar em até cinco jogadores que saíram da base do clube. O repórter Daniel Batista comenta sobre o assunto e fala também do fato de mais uma vez, um jogador desprestigiado ter feito a diferença. Depois de Romero e Giovanni Augusto, foi a vez de Kazim garantir mais três pontos.