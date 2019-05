O Corinthians voltou da Venezuela com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Deportivo Lara por 2 a 0. Foi a quarta vitória da equipe, o quarto jogo sem sofrer gols. O jogo foi uma espécie de treino da equipe, com Jadson e Sornoza no meio. A tendência é que a formação se repita contra o Flamengo, terça-feira, no Maracanã, no jogo de volta da Copa do Brasil – o time paulista perdeu a primeira partida por 1 a 0.