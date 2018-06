O Corinthians superou o Vitória, se classificou na Copa do Brasil, e ganhou moral para encarar o Palmeiras, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O time teve boa atuação diante dos baianos e promete fazer uma grande partida contra o rival alviverde. O repórter Daniel Batista comenta sobre o duelo com o Vitória, projeta o clássico e fala sobre a polêmica entrevista do atacante Jô ao Estado (leia a entrevista clicando aqui.