Depois de uma fraca apresentação no jogo de ida, o Corinthians recebe a Ferroviária nesta quarta-feira, às 21h30, em Itaquera, em busca de uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O primeiro duelo terminou empatado em 1 a 1. O time de Fábio Carille avança com uma vitória simples, mas para isso terá de melhorar o futebol, especialmente do setor ofensivo.