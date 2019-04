Podcast Corinthians: Time só terá uma semana livre para treinar até a parada da Copa América

O Campeonato Brasileiro ainda nem começou e o Corinthians já sofre por causa da maratona de jogos. Por causa da sequência de partidas da reta final do Campeonato Paulista e da quarta fase da Copa do Brasil, o elenco treinou nesta sexta-feira sem seis jogadores: Fagner, Henrique, Danilo Avelar, Junior Urso, Gustagol e Boselli. E as dificuldades devem continuar até a parada para a Copa América de 2019. O último jogo do Corinthians antes da pausa será o clássico com o Santos, dia 12 de junho. Até lá, o time fará 13 jogos entre Brasileirão, oitavas de final da Copa do Brasil e segunda fase da Copa Sul-Americana.