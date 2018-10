Podcast Corinthians: Time tem sequência decisiva no Brasileiro para se livrar do rebaixamento

Após o vice da Copa do Brasil, o Corinthians agora concentra todas as suas forças para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E as próximas três rodadas da competição são fundamentais para sabe se a equipe terá um final de ano tranquilo ou se passará sufoco.

O time alvinegro é o 11º na tabela com 35 pontos. No domingo, às 16h, visitará o Vitória, 16º, com 32. Depois, dia 27, terá pela frente o Bahia, 13º, com 34, em casa, e na sequência vai encarar Botafogo, fora.