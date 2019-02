Com Gustagol em alta, resta aos outros atacantes do elenco brigar por uma vaga ao lado dele. Nesta terça-feira, o técnico Fábio Carille testou Vagner Love ao lado do centroavante. E esta deve ser a única novidade no Corinthians que enfrentará o Ferroviário-CE, quinta-feira, em Londrina, pela rodada inaugural da Copa do Brasil.