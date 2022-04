Podcast: CPI do MEC: a batalha entre governo e oposição

A série de denúncias feitas pelo Estadão sobre como o Ministério da Educação tem sido usado para atender interesses pessoais de integrantes do governo e aliados pode terminar em uma CPI no Senado. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) tenta recolher as 26 assinaturas necessárias para que a comissão seja aberta, já o governo articula para que CPI não saia do papel em ano eleitoral.

Um dos focos da CPI atinge diretamente os religiosos, pois irá investigar a atuação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, acusados por prefeitos de cobrar propina em troca de facilitar a liberação de verbas do Ministério da Educação. Por isso integrantes da bancada evangélica no Congresso não querem o andamento da comissão.

Além da bancada evangélica, o governo também montou uma força-tarefa para tentar minar qualquer tentativa de instalar uma CPI do MEC. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, convocou integrantes do governo e aliados para convencer os senadores a não aderirem a criação da comissão. O ministro é parte diretamente interessada nesta questão, já que seu nome está envolvido em algumas suspeitas de irregularidades no MEC.

No episódio do podcast de hoje, 13, vamos conversar sobre quais são as chances de abertura de nova CPI no Senado com o repórter do Broadcast Político em Brasília, Daniel Weterman. Já sobre os impactos eleitorais da comissão para o presidente, vamos analisar com o cientista político da FGV e colunista do Estadão, Carlos Pereira.

