Podcast: CPI dos sertanejos? Os shows inflacionados nas prefeituras

A polarização política no Brasil chegou também aos palcos. Após uma crítica à cantora Anitta e a Lei Rouanet feita pelo cantor sertanejo Zé Neto, está sendo levantada uma série de questionamentos sobre o mau uso do dinheiro público e o financiamento de shows, principalmente em pequenas cidades do interior do Brasil.

Os ataques contra a Lei Rouanet não são novidade no arsenal da direita que se associou a Bolsonaro e acontecem desde antes das eleições de 2018. Entretanto, muitos dos cantores que se utilizam desta retórica, como Bruno e Marrone, Gusttavo Lima, Israel e Rodolffo e outras duplas sertanejas, realizam shows milionários com verba paga por prefeituras de cidades pequenas.

O jornal “O Estado de Minas” revelou que Gusttavo Lima iria faturar R$ 1,2 milhão por sua apresentação na 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, entre 17 e 23 de junho. Ao todo a cidade pagaria quase 2 milhões e meio de reais para seis shows com nove artistas no município.

O montante milionário, conforme a prefeitura, veio de recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral. Esse é um tributo pago pelas mineradoras para municípios e cidades onde há atividades minerárias. No entanto, a verba só pode ser usada em educação, saúde e na infraestrutura.

Por causa dessas revelações, na semana passada, a tag #CPIDOSSERTANEJOS esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Sobre esse assunto, vamos conversar no episódio do podcast de hoje, 31, com Julio Maria, repórter do Caderno 2 do Estadão. E para analisar esses casos e falar sobre o uso de dinheiro público em shows, convidamos o coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper, André Marques.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Montagem: Moacir Biasi

Editor do núcleo de Podcasts: Emanuel Bomfim