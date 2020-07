Podcast da Red Hat #6: Segurança digital em tempos de pandemia

Com o aumento massivo do uso da internet em razão das medidas de isolamento social, que privilegiam o home office, as compras e as transações virtuais, também aumentou a preocupação com a segurança no ambiente digital. As empresas vêm trabalhando com olhar especial para a segurança dos dados, frente ao acesso remoto a seus ambientes digitais corporativos.

Entenda mais sobre a necessidade da proteção digital, as preocupações que as empresas devem ter, e os próximos passos deste mercado na conversa com Boris Kuszka, diretor dos arquitetos de solução da Red Hat. A apresentação é de Daniel Gonzales.