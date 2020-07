Podcast da Red Hat #7: Edge computing, uma solução ao alcance de todos

Edge computing significa “computação de borda”. O conceito envolve rodar aplicações localmente, movendo o processamento para perto do usuário ou das fonte de dados, complementando o uso de cloud. Isso traz vantagens como rapidez, estabilidade e latência (tempo de resposta) muito mais baixa, além da alta confiabilidade para usos mais críticos.

Empresas de todas as verticais de negócios só têm a ganhar com a adoção dessa tecnologia, podendo assim distribuir seus recursos a um grande número de locais. Os benefícios, quem pode adotar e como contar com a Red Hat para fazer isso são os temas da conversa com Paulo Ceschin, diretor de vendas da Red Hat no Brasil. A apresentação é de Daniel Gonzales.