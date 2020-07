Podcast da Red Hat #8: Open source, toque de Midas para financial services

A tecnologia open source traz benefícios no desenvolvimento de muitos produtos e soluções.Também é uma poderosa aliada para alavancar a atuação do setor financeiro neste momento em que a transformação digital se acelera, trazendo consigo um cliente cada vez mais conectado e exigente. As instituições tradicionais e digitais enfrentam a concorrência de fintechs, empresas de soluções de crédito digitais e de ofertas financeiras em diversos nichos. Nesse sentido, são muitos os benefícios de se adotar o código aberto acelerando os modelos em direção ao Open Banking.

Nesta edição do podcast da Red Hat, Gilson Magalhães, presidente da Red Hat Brasil, conversa sobre o presente e o futuro do open source na área financeira, com a apresentação de Daniel Gonzales.