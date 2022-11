Podcast: De volta às máscaras? A nova onda da covid e seus riscos

O Brasil assiste apreensivo um novo crescimento de casos de Covid-19. Esse aumento acontece, principalmente, por causa de uma subvariante da Ômicron, chamada de BQ.1. A nova cepa já causou uma morte no estado de São Paulo, e já foi registrada em outras localidades, como Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul.

O reflexo desse aumento já foi notado nos laboratórios de diagnósticos: a positividade saltou de 3,7% no começo de outubro para 23% na primeira semana de novembro, segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Nas farmácias, os testes positivos cresceram 15% entre 17 e 23 de outubro, último dado coletado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias.

Especialistas são categóricos que as doses de reforço precisam ser tomadas para evitar o estágio mais grave da doença. A baixa vacinal referente a terceira dose da vacina, hoje na casa de 50%, preocupa os médicos que temem que essa possível nova onda possa voltar a lotar os hospitais pelo Brasil.

Afinal, podemos considerar essa uma nova onda da Covid-19? Teremos que voltar a nos precaver com o uso de máscaras? No ‘Estadão Notícias’ de hoje, vamos conversar com o infecto-pediatra, e diretor do departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri.

