Podcast Delivery #10: Você está dando atenção a sua vida financeira?

Educação financeira e disciplina com o dinheiro estão entre os segredos de uma vida mais tranquila. Saber o quanto você ganha, controlar bem os gastos com as despesas fixas ou não, entender como se forma uma reserva financeira, para o futuro, para alguma eventualidade ou mesmo para realizar um sonho. Saber utilizar bem as ferramentas online e as contas digitais para controlar bem o seu dinheiro são as dicas na conversa com Jenifer Corrêa, especialista em educação financeira do alt.bank. A apresentação é de Daniel Gonzales.