Podcast Delivery #11: Pós-pandemia terá muitas oportunidades

Para quem pensa em entrar ou se consolidar na área do delivery, o momento é agora. Com a alta demanda pelos serviços de entregas de refeições, compras de supermercado, medicamentos e outros produtos, as motos e os profissionais das duas rodas passaram a ser fundamentais no modelo, que vai responder por grande consolidação no momento de reinvenção e relançamento dos negócios em serviços mais rápidos e eficientes. Ouça a entrevista com Ricardo Balistiero, coordenador do curso de Administração do Instituto Mauá de Tecnologia. A apresentação é de Daniel Gonzales.