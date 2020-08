Podcast Delivery #12: Como o delivery ajudou restaurantes, bares e lanchonetes

Dados de aplicativos revelam aumento de 94% nos gastos com apps de entregas no período de isolamento. Saiba como, com o atendimento presencial suspenso, o delivery manteve as cozinhas em funcionamento e quais as perspectivas para o setor, que deve consolidar o modelo de entregas no novo momento da sociedade. A entrevista é com Carlos Augusto Pinto Dias, diretor jurídico do SindResBar (Sindicato de Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo e Região) e consultor da Associação Nacional de Restaurantes. A apresentação é de Daniel Gonzales.