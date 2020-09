Podcast Delivery #14: Motos ajudam a salvar vidas

As motos ajudam, e muito, a salvar vidas. Nos atendimentos a urgências e emergências, são os profissionais das duas rodas, que chegam antes das ambulâncias, os responsáveis pelos cuidados às vítimas. A agilidade no deslocamento é fundamental neste tipo de trabalho. Quem conta mais é Marcelo Galvano de Moraes, enfermeiro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu. A apresentação é de Daniel Gonzales.