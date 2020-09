Podcast Delivery #15: As motos no cinema

As motocicletas têm uma longa história nas telonas, em produções de vários gêneros. De clássicos como “Easy Rider” a produções recentes como “O Motoqueiro Fantasma”, passando por “Diários de Motocicleta”, as motos aparecem como símbolos de liberdade, companheirismo, trabalho… Neste episódio, relembramos muitos destes filmes na conversa com Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2 do Estadão. A apresentação é de Daniel Gonzales.