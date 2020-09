Podcast Delivery #17: Profissionais do delivery ganham visibilidade

Com o isolamento social e o aumento da demanda por diversos tipos de serviços de delivery, os profissionais da área se sentem mais reconhecidos pelos clientes. A importância deles e das motos ganhou nova dimensão na pandemia. Conheça mais sobre as experiências e situações mais diferentes nas ruas neste podcast, que conta com entrevistas dos profissionais do delivery Leandro Rodrigues de Santana e Ricardo Aparecido Garcia. A apresentação é de Daniel Gonzales.