Podcast Delivery #18: Opções de motos acima das básicas

Com uma linha completa de produtos, a Honda oferece diversas opções de motos acima dos modelos mais básicos. Para o trabalho ou mesmo para o lazer. A marca facilita a aquisição, com a possibilidade de financiar ou comprar a motocicleta por meio de consórcio. A Honda também oferece um serviço de seguro. Flavio Rossi, gerente comercial da Honda Motos, e Ricardo Oliveira, gerente comercial da Honda Serviços Financeiros, explicam tudo no podcast. A apresentação é de Daniel Gonzales.