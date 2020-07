Na correria do dia a dia, quem está nas ruas fazendo a sociedade funcionar sobre uma moto deve tomar cuidados para evitar a propagação da covid-19 e prestar atenção à própria saúde, evitando jornadas muito extensas e notando sinais de stress. Ouça as dicas na conversa com José Montal, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet). A apresentação é de Daniel Gonzales.