Conteúdo Patrocinado – Podcast Delivery #4: Beleza chega de moto

O mercado de delivery não se resume a entregas de refeições, compras e medicamentos. Conheça um tipo diferente de trabalho sobre duas rodas: o delivery de beleza por aplicativo, cujas profissionais fazem maquiagem, corte de cabelo, manicure a domicílio, tudo com a agilidade e rapidez da motocicleta. As experiências são compartilhadas por Joice Gregório, que está há 10 anos no mercado e há 5 na área. A apresentação é de Daniel Gonzales.