Conteúdo Patrocinado – Podcast Delivery #5: As vantagens do profissional da moto se formalizar

Os profissionais do delivery que estão nas ruas trabalhando de moto, em sua maioria, o fazem de maneira informal. Mas se transformar em microempreendedor individual (MEI) traz uma série de vantagens: o entregador passa a contar com o respaldo da Previdência Social em qualquer afastamento da atividade (seguro-saúde) e até mesmo pode ser aposentar. Conheça os benefícios na conversa com Camila Canotilho, analista de negócios do Sebrae-SP. A apresentação é de Daniel Gonzales.