Podcast Delivery #7: Pilotagem mais segura no dia a dia

Conferir a moto e seus equipamentos de segurança antes de sair para o trabalho diário são coisas que o profissional do delivery deve fazer todo dia. Mas, sobre as duas rodas, para uma pilotagem segura e harmônica, é fundamental dar atenção a técnicas de trânsito defensivo e ter a postura adequada na moto. Ouça mais uma parte da conversa com Leonardo Donato, gerente de treinamento do Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH). A apresentação é de Daniel Gonzales.