Podcast: Do coração de Kiev, repórter relata o drama da guerra

Já passava das 11 horas da noite desta quarta-feira (23), no Brasil, quando o presidente Vladimir Putin, ordenou uma ação militar na Ucrânia. A medida gerou fortes reações do Ocidente que acusaram o líder russo de iniciar uma guerra sem ter sido provocado por outras nações.

A questão é que as primeiras bombas, e as rajadas de tiros, passaram a fazer parte do cenário da Ucrânia a partir daí. O clima de aparente normalidade no país se transformou em medo e incertezas diante do futuro.

Quem acompanha tudo de perto é o enviado especial do Estadão à Ucrânia, Eduardo Gayer, que nos relatou o clima em meio ao ataque russo, e os desafios da reportagem em um país tomado pelo temor.

No Estadão Notícias desta sexta-feira, além dessa conversa, vamos ouvir o jogador brasileiro de futebol, Bill, que atua há mais de um ano no Dnipro, e sua tentativa de deixar o país. O repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, especialista em armamento militar, falou sobre a estrutura de guerra dos países.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Moacir Biasi