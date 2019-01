Podcast do São Paulo FC: 2019 começa com otimismo em alta no Morumbi

Reforços de peso e manutenção do elenco fazem São Paulo voltar a sonhar (com razão) em ser protagonista no futebol brasileiro. Explico por que no primeiro podcast do ano.

Sejam bem-vindos de volta e deixem seus comentários ao fim deste post!

