Queda de rendimento do São Paulo no returno não podia passar batido pelo treinador uruguaio. Como informou o editor Robson Morelli em seu blog nesta semana, a cobrança no vestiário após o empate com o América-MG surpreendeu por mostrar um Aguirre que ainda não havia dado as caras no Morumbi. É bom que ele tenha aparecido neste momento. Explico no meu comentário por quê.