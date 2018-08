Embalado e “redondinho”, o time do São Paulo parece ter pouco espaço atualmente para reservas. Com as recuperações completas de Edimar, Régis e Rodrigo Caio, são 27 jogadores à disposição de Diego Aguirre. Confira no comentário do repórter Renan Cacioli o que o uruguaio terá de fazer para administrar a situação.