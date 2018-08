Desde que o São Paulo arrancou rumo ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o técnico Diego Aguirre teve apenas um problema mais sério de lesão no elenco: Jucilei. Agora, com a notícia de que Everton desfalcará a equipe por até três semanas, o uruguaio precisará mostrar todo o seu conhecimento em relação ao elenco.