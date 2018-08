Com a sequência favorável de partidas no Brasileirão, o São Paulo tem boa chance de abrir vantagem na liderança enquanto o Flamengo se enrosca em adversários bem mais complicados pelo torneio nacional, além de ter pela frente os mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, Aguirre precisa deixar a Sul-Americana de lado. Ouça a opinião do repórter Renan Cacioli e deixe seu comentário!