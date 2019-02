Podcast do São Paulo FC: gestão Raí frustra quem esperava ver ideias novas dentro do futebol

Diretoria executiva de futebol do São Paulo assumiu na virada de dezembro de 2017 para janeiro de 2018 com o discurso de trabalhar por metas, departamentos independentes, como uma empresa, sem os vícios do futebol. Pois é justamente o lugam comum de tantas outras gestões que vem pautando a passagem de Raí pelo cargo. Demissão de Jardine é só mais um capítulo dessa mesmice.

