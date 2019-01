Podcast do São Paulo FC: Jardine tem pouco tempo para arrumar o meio-campo

Apesar de ter disputado apenas três jogos oficiais no ano, o São Paulo falhou no mais importante, que foi o clássico contra o Santos. Entenda o que, na minha opinião, precisa urgentemente ser consertado antes do confronto diante do Talleres-ARG, semana que vem, pela Libertadores.

