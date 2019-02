Podcast do São Paulo FC: Libertadores requer os mais experientes do elenco de Jardine

As jovens promessas do São Paulo, como o atacante Helinho, têm futuro promissor e devem ser utilizadas pelo técnico André Jardine. Mas em uma partida como a desta quarta-feira, contra o Talleres, na Argentina, talvez seja momento de o treinador abrir mão de algumas convicções e lembrar dos mais “cascudos” do time.

