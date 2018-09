Diante do Bahia, neste sábado, no Morumbi, o técnico Diego Aguirre não terá Everton, ainda machucado, nem poderá fazer as variações táticas com Bruno Peres e Reinaldo, também desfalques. E agora, qual coelho o uruguaio vai tirar da cartola? Eu dei uma sugestão no podcast que você pode escutar logo abaixo. Deixe a sua também!