Podcast do São Paulo FC: Onde estão as contratações para 2019?

Enquanto os rivais se reforçam e sinalizam chegadas de boas opções, o São Paulo parece estagnado no mercado e só trouxe dois reservas até o momento, os laterais Igor Vinícius e Léo. Pablo, do Athletico Paranaense, deveria ser o plano A de Raí e companhia.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.