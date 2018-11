Ninguém lidera o Campeonato Brasileiro durante oito rodadas, como fez o São Paulo campeão do primeiro turno. Mas daí a ganhar a taça há uma distância enorme, e o time demonstrou não ter força o suficiente para tal. No meu comentário, porém, explico que isto não é demérito algum para a versão 2018 do clube tricolor. Concorda?