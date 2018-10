O São Paulo começou o ano de 2018 desacreditado, mas, no meio da temporada, deu pinta de que brigaria pelo título brasileiro. Agora, patina em maus resultados e já escuta até vaias de sua torcida. O que você acha: será que nos empolgamos com a equipe do Diego Aguirre ou ela realmente parecia capaz de terminar à frente da concorrência?