A diretoria, na figura do diretor de futebol Raí, credita parte da queda de desempenho da equipe no returno ao fato de o São Paulo ter ficado muito visado pelos demais. Ora, mas não seria isso o esperado passadas 28 rodadas do campeonato? Ouça meu comentário abaixo e deixe sua opinião no post para dizer se concorda ou não.