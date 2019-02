Podcast do São Paulo FC: única chance de Jardine é classificar o time na Libertadores

André Jardine chega ao confronto diante do Talleres-ARG, nesta quarta, basicamente com uma opção: levar o São Paulo à próxima fase da Libertadores. Caso contrário, a diretoria encabeçada por Raí tem tudo para trocar o treinador da equipe pela terceira vez.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.