Podcast: Dom Odilo: ‘Natal apela para o mais profundo do coração’

Quais são os significados históricos e simbólicos presentes na celebração do Natal? Para os cristãos, a data é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. “São muito bonitas as tradições populares e religiosas que fazem do Natal sempre um momento muito especial durante o ano”, destaca o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, entrevistado neste podcast.

Independentemente de ter ou não uma crença religiosa, o período é marcado por muitas reflexões, já que também representa o fim de mais um ciclo. Este ano tem ainda um caráter mais especial, visto que muitas famílias voltam a se reunir presencialmente, depois de superado as fases mais críticas da pandemia e com o avanço da vacinação no País.



Do ponto de vista histórico, é possível observar várias teorias que discordam que o 25 de dezembro seja, de fato, o nascimento de Jesus. Alguns historiadores acreditam que a escolha foi parte de uma estratégia da Igreja para enfraquecer comemorações pagãs que aconteciam nessa data.

No episódio desta sexta-feira, véspera de natal, o Estadão Notícias se dispõe a refletir sobre o que caracteriza a data numa conversa com o Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer.

Montagem: Moacir Biasi