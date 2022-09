Podcast: Eduardo Bueno: ‘Independência do Brasil foi obra do Centrão’

Há exatos 200 anos, no dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro I proclamava, às margens do Rio Ipiranga, “independência ou morte”. Seu grito pela liberdade, que mais tarde ficou conhecido como Grito do Ipiranga, foi o momento em que o Brasil deixou de ser posse de Portugal para se tornar um império autônomo, com suas próprias regras e seu próprio imperador – que viria a ser o próprio D. Pedro I.

Mas a data, apesar de simbólica, é só um marco dentro de um amplo processo histórico. A pressão pela separação de Brasil e Portugal já vinha se acumulando há anos, desde 1808, quando a corte portuguesa mudou-se para o Brasil, fugindo da ocupação de Napoleão Bonaparte.

Com a vinda da família real, muita coisa mudou. Foi um momento de transformações culturais, sociais e econômicas muito grandes. Pouco depois, em 1815, D. João VI, pai de D. Pedro I, passou o Brasil da condição de colônia para um império de Portugal. E a decisão, claro, não agradou a corte portuguesa, que via seu domínio e controle cada vez menor sobre o que acontecia por aqui.

Com a escalada de pressão e divergências entre os dois impérios, tudo culminou na formulação da declaração de Independência, por José Bonifácio. Quis a história, e o tempo de envio da carta, que ela chegasse a D. Pedro I no dia 7 de setembro de 1822, durante o deslocamento do primeiro Imperador do Brasil para São Paulo, nas proximidades do Rio Ipiranga.

Neste episódio, conversamos sobre a importância desta data para o País com o jornalista e escritor Eduardo Bueno. Autor de livros como “Brasil: Uma História” e do canal ‘Buenas ideias’, no Youtube, Bueno fala sobre os mitos e as verdades por trás desse dia que mudou os rumos do Brasil.

