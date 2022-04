Podcast: Eleições: Bolsonaro fortalecido e 3ª via sem direção

O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi escalado para mediar um acordo entre o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que desponta como o nome mais “estável” no consórcio político formado entre o PSDB, o MDB e o União Brasil, por uma candidatura única do bloco.

Enquanto isso, Bruno Araújo, presidente do PSDB, disse que o acordo entre os partidos está acima das prévias tucanas, vencidas por Doria. As três legendas determinaram o dia 18 de maio como data-limite para o anúncio do palanque único da chamada “terceira via”.

Enquanto este bloco do centro patina em suas definições, a disputa na prateleira superior está cada vez mais acirrada. Lula segue à frente nas pesquisas, mas o atual presidente, Jair Bolsonaro, vem ganhando espaço e popularidade.

Apesar do crescimento, Bolsonaro pode ter de lidar com novos obstáculos à frente, como a instalação de uma CPI para investigar os escândalos no Ministério da Educação, revelados pelo Estadão em série de reportagens.

Em São Paulo, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado decidiu, por unanimidade, acatar o relatório que pede a cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val (União Brasil), como resultado de áudios machistas em que depreciava a condição de refugiadas ucranianas. O parecer agora segue ao plenário.

Esses são os assuntos que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os jornalistas que acompanham o dia a dia da política. Participam no episódio de hoje do ‘Estadão Notícias’ Adriana Ferraz, de São Paulo, e Felipe Frazão, diretamente da capital federal.

