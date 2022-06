Podcast: Eleitores convictos e a escolha por Braga Netto como vice

Na última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, 70% dos eleitores declararam estar “totalmente decididos” em relação a quem vão votar. Os números surpreendem ainda mais quando são aplicados aos líderes do levantamento, o ex-presidente Lula (PT) e o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). Entre os entrevistados que manifestaram adesão ao petista, 79% declaram que estão totalmente decididos a votar nele. No caso dos eleitores do atual mandatário, 78% estão convictos de seu voto.





O que explica tamanha convicção antes do início da campanha propriamente dita? Como esse índice mexe com as estratégias dos candidatos daqui para frente? Edição desta terça-feira do ‘Estadão Notícias’ trata do assunto, assim como aborda, também neste campo eleitoral, a escolha do candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro.



Após especulações que envolveram nomes como Tereza Cristina (Progressistas), antiga ministra da Agricultura, o nome escolhido pelo chefe do Executivo foi o de Walter Braga Netto, antigo ministro da Casa Civil. O militar se filiou recentemente ao partido do presidente e deixou a pasta no prazo exigido pela legislação eleitoral.

O movimento é visto como “seguro” para Bolsonaro, já que diminuiria a possibilidade de um impeachment no segundo mandato, por Braga Netto ser da base do governo. Apesar disso, a escolha foi criticada pelo Centrão, que apoiava o nome de Tereza Cristina também como forma de atrair parte do eleitorado feminino, onde Jair perde com significativa vantagem para Lula, seu principal rival na eleição, de acordo com pesquisa Datafolha.

No episódio desta terça-feira (28), o ‘Estadão Notícias’ conversa com o cientista político e sociólogo Antonio Lavareda, presidente científico do Instituto Ipespe, para analisar a alta (e antecipada) convicção do eleitorado e como fica o cenário político com a escolha de Braga Netto para a chapa de Bolsonaro.

O ‘Estadão Notícias’ está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Fabio Tarnapolsky

Montagem: Moacir Biasi