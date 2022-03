Podcast: Escândalo continua: orçamento cada vez mais secreto

O Congresso realizou uma audiência na quarta-feira que deveria servir para apresentar o novo modelo de cadastro das emendas de relator-geral do orçamento, o popular orçamento secreto. Porém o encontro trouxe mais dúvidas e não trouxe a transparência que era esperada para o modelo e ao orçamento público.

O orçamento secreto foi criado pelo governo Bolsonaro e pelo Congresso para multiplicar as verbas públicas que deputados e senadores podem destinar para onde quiserem, em troca de apoio em votações estratégicas, sem a menor transparência e sem critérios técnicos.

O escândalo foi revelado pelo Estadão em maio do ano passado e tem sido objeto da cobertura minuciosa dos repórteres de Brasília desde então.

Este episódio do podcast traz os desdobramentos desta audiência realizada no Congresso e as incertezas do novo modelo de registro das emendas de relator-geral. Para analisar e debater essa questão, convidamos o Diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos. O episódio tem roteiro e apresentação do repórter em Brasília, Breno Pires.

Apresentação/Roteiro: Breno Pires

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Carlos Valério