Podcast ‘Estadão Notícias’ entrevista viúva de Marielle Franco: “O que me resta hoje é luta”

A dois dias do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completar um ano, dois suspeitos foram presos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O policial militar reformado Ronnie Lessa, de 48 anos, e o ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, são acusados de serem os executores. É a primeira resposta mais concreta do poder público desde que o caso começou a ser investigado. Ainda há muitas lacunas a serem preenchidas, especialmente sobre quais seriam os mandantes e a motivação para o crime.

Episódio desta quarta-feira (13) do ‘Estadão Notícias’ apresenta uma entrevista com a arquiteta Monica Benício, viúva de Marielle. Ela diz que a prisão é positiva, mas espera uma resposta mais rápida da polícia na elucidação completa do caso. Monica ainda revela em conversa com os jornalistas Haisem Abaki e Carolina Ercolin que sentiu maior comprometimento das atuais promotoras à frente do caso, afirma que não vai se acuar diante de ameaças que recebeu e conta como vem lidando com o luto desde a morte de sua companheira naquela traumática noite de 14 de março de 2018.

Confira ainda a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

(Foto: Pablo Nunes)