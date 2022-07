Podcast: Evento com embaixadores: Bolsonaro cometeu crimes eleitorais?

Jair Bolsonaro (PL) voltou a duvidar da integridade das urnas eletrônicas. O Presidente brasileiro reuniu cerca de 70 diplomatas para prejudicar a confiança internacional no sistema de votação do País.

Como o Estadão antecipou, o governo Biden respondeu ao encontro. “As eleições brasileiras conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo”, dizia a nota divulgada pelos EUA. Ao contrário do que alega Bolsonaro, ao longo da história, nenhuma fraude nas urnas eletrônicas foi comprovada.

Desde março de 2019, mais de 130 pedidos de impeachment contra Bolsonaro já foram protocolados. Agora, com os ataques do Presidente à legitimidade das eleições, novas cobranças podem acontecer por parte de seus opositores. Além das acusações de abuso de poder, o que já o tornaria inelegível, Bolsonaro teria cometido outras irregularidades, segundo a oposição. Uma delas seria, por exemplo, o descumprimento do Art. 4º da Lei do Impeachment, que fala de atos contra o exercício de direitos políticos, individuais e sociais.

Resta saber se um processo de Impeachment contra o Presidente aconteceria em tempo hábil, antes das eleições de outubro. A favor de Bolsonaro ainda existe o fato de que seu aliado Arthur Lira (PP-AL) permanece na presidência da Câmara. Então, quais as chances de uma queda da gestão de Bolsonaro? Quais as possíveis consequências disso?

No episódio do Estadão Notícias desta quinta-feira (21), vamos conversar sobre o sistema eleitoral brasileiro com o advogado e especialista em direito eleitoral Alberto Rollo.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Bárbara Rubira, Gabriela Forte e Lucas de Amorim

Montagem: Moacir Biasi