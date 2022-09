Podcast: Futuro presidente tem condições de reativar a economia?

De 2020 para 2021, o saldo social do País fechou com mais de 20 milhões de brasileiros na pobreza. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), famílias viram o seu rendimento mensal, por pessoa, despencar de R$59 para R$39. A queda é reflexo dos efeitos da pandemia, desemprego e do aumento exponencial da inflação, que afetou o custo de vida da população mais vulnerável.

As estratégias feitas pelo governo Bolsonaro para reverter a situação causaram desconforto e desconfiança no ambiente político e financeiro. A criação do auxílio emergencial, encerrado em 2021, gerou um gasto bilionário aos cofres públicos e, ao contrário do que se propunha no início do governo, Paulo Guedes rompeu com o chamado teto de gastos para conseguir colocar em prática a medida.

Diante deste cenário, a projeção para a melhoria da economia no ano que vem ainda é incerta. O próximo governo terá que encarar um Brasil estagnado, com um orçamento comprometido, déficit público nas alturas e um cenário externo de provável recessão.

Mas o que esperar do próximo governo para a economia? As propostas dos presidenciáveis estão bem consolidadas e podem fazer o Brasil voltar a crescer? Quais os riscos e desafios para o próximo ano? Para explicar este cenário, o episódio desta segunda-feira (26), recebe a Editora Executiva do Broadcast e comentarista de Economia na Rádio Eldorado, Silvia Araújo.

