Podcast: Guerra de fake news: o medo como estratégia de campanha

Jair Bolsonaro é satanista? Lula vai fechar igrejas? Essas foram algumas das fake news que circularam nas redes sociais logo após o fim do primeiro turno das eleições presidenciais. E elas têm se intensificado conforme as campanhas de segundo turno vão avançando.

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) tenta contornar o surgimento de um vídeo onde o atual presidente participa de um evento em uma loja maçônica. A publicação gerou polêmica entre os eleitores religiosos, que veem os maçons como uma seita demoníaca.

Pelo lado do PT, a equipe de Lula vem traçando estratégias para desmentir informações que dizem que o petista irá perseguir cristãos e fechar igrejas pelo Brasil. A ideia é mostrar que nos oito anos de seu governo, uma série de medidas a favor das igrejas evangélicas foram tomadas.

Essas mentiras que tiram o foco do debate programático, tem o objetivo de levar o medo para o eleitor. No Estadão Notícias de hoje, vamos falar sobre o efeito psicológico dessas fake news com o psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do hospital das clínicas e colunista do Estadão, Daniel Martins de Barros. Sobre essa onda de informações falsas, vamos bater um papo com a editora do Estadão Verifica, Alessandra Monnerat,

