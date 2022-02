Podcast: Liberar FGTS é estímulo econômico ou medida eleitoreira?

O ministro da economia, Paulo Guedes, em recente declaração, afirmou que estuda autorizar novos saques de recursos que estão no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A decisão será tomada em parte por pressão do presidente Jair Bolsonaro, já que o ano é eleitoral e este é um dos instrumentos utilizados por quem está no poder para ganhar apoio popular, a liberação de dinheiro.

Nos últimos anos, o FGTS tem sido buscado como fonte de recursos para programas de sustentação do consumo, sempre que as projeções apontam para uma atividade econômica em declínio. Foi assim na saída da crise de 2015 e 2016, quando o ex-presidente Michel Temer editou uma medida provisória que liberou R$ 44 bilhões das contas inativas do fundo ao longo de 2017.

Em 2019, o governo Bolsonaro expandiu a medida e autorizou o saque imediato também de recursos de contas ativas, o que injetou mais de 27 bilhões até março de 2020. Medidas que acontecem em um momento em que se discute a eficiência do FGTS. Ao mesmo tempo que o governo quer “lucrar” politicamente com o fundo, a gestão Bolsonaro já defendeu mudanças em questões que envolvem essa multa e o seguro-desemprego.

No episódio do podcast desta segunda-feira, vamos analisar a medida proposta por Guedes com Sérgio Vale, economista-chefe da consultoria MB associados.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Moacir Biasi