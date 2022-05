Podcast: ‘Língua solta’: a crise na campanha de Lula

Algumas falas recentes do ex-presidente Lula em eventos e entrevistas que tem participado geraram polêmicas. Em seu discurso, Lula disse que o aborto deveria ser legal no País e também se expressou mal e falou que Bolsonaro “não gosta de gente, só de policial”. O petista reconheceu seu equívoco e durante sua fala no ato das centrais sindicais no 1º de Maio, se viu obrigado a pedir desculpas aos policiais. Lula explicou que ao invés de policial, queria dizer miliciano.

Nesta semana, em uma entrevista para a revista Time, dos Estados Unidos, Lula afirmou que Vladimir Putin e Volodymyr Zelenski são igualmente responsáveis pela guerra que acontece em território ucraniano. A opinião do petista repercutiu negativamente na mídia e sofreu críticas até de outros pré-candidatos como João Doria e Ciro Gomes.

Outra fala criticada, aconteceu em um encontro no dia 4 de abril na sede da CUT, onde Lula declarou que os trabalhadores e movimentos sindicais deveriam ir a essas residências com um grupo de 50 pessoas, para “incomodar” a “tranquilidade” de deputados e senadores.

Essas declarações estão sendo comemoradas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A cúpula que coordena a campanha do atual mandatário pretende usar essas falas para ganhar votos do público conservador.

No episódio de hoje, 06, vamos debater o quanto as declarações de Lula podem influenciar na sua perda de votos, com Marco Antônio Carvalho Teixeira, Cientista Político e Professor da FGV. Já sobre a inauguração da campanha de Lula prevista para este sábado, vamos conversar com a repórter Beatriz Bulla, que acompanhará o evento.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Moacir Biasi